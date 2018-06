Omroep Brabant staat stil bij Over Leven met Kanker

EINDHOVEN - Omroep Brabant staat donderdag in het teken van Over Leven met Kanker. We staan stil hoe is het om te leven met de ziekte en bij vooruitstrevende behandelingen die worden ingezet. Patiënten, specialisten en andere zorgverleners komen aan het woord en delen hun verhaal. Ook zal een operatie live worden uitgezonden. Het Catharina Kanker Instituut bestaat dan tien jaar. Het programma Brabants Bont is tussen tien en één uur live vanuit het ziekenhuis te bekijken en te beluisteren op radio, tv en internet. De opnames vinden plaats in de centrale hal van het ziekenhuis.

Onze verslaggevers kijken mee achter de schermen van het Catharina Kanker Instituut, doen live verslag van operaties en volgen de reis van de patiënt door het ziekenhuis. De dag begint om zes uur 's ochtends op Omroep Brabant Radio.

Volg live een operatie

We volgen onder meer live een borstoperatie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarna volgt een borstreconstructie. Kijk live mee door op de link te klikken.

Haar doneren

Els van der Velde, die zelf bij het Catharina Ziekenhuis werkt als radiotherapeutisch laborant en dagelijks mensen met kanker helpt, doneerde onlangs dertig centimeter van haar haar om er een pruik van te laten maken.