Staking buschauffeurs twee dagen uitgesteld: extra tijd om te onderhandelen

EINDHOVEN - De staking in het streekvervoer wordt uitgesteld. Buschauffeurs zouden maandag gaan staken, maar dit wordt nu met ten minste twee dagen uitgesteld. Dat laten vakbonden FNV en CNV donderdag weten. "Door de grote dreiging van een langdurige staking lijken werkgevers eindelijk bereid stappen te zetten", aldus de FNV. "Blijkt het van werkgevers niet meer dan een trucje om tijd te rekken, dan gaan woensdag alsnog alle lijnen plat."

“De bemiddelaars krijgen extra tijd om alsnog tot een oplossing te komen. We krijgen signalen dat ze die tijd goed kunnen gebruiken. Dan geven we hen ook graag die ruimte”, zegt een onderhandelaar namens CNV Vakmensen.

Wanneer de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, gaan de buschauffeurs vanaf woensdag toch staken. Leden van CNV staken dan 72 uur. Leden van FNV hebben acties voor onbepaalde tijd aangekondigd. "Mocht er uiterlijk dinsdag aan het eind van de dag een fatsoenlijk resultaat van de bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden", aldus de FNV.

De reden voor de staking is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen. De chauffeurs eisen al lange tijd betere cao-afspraken. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om tot een overeenkomst te komen. Vorige maand nog hielden chauffeurs een grote stakingsactie.

CNV zegt zich te realiseren dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen zal hebben voor de reizigers. “Als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan tekenen we daarvoor. Maar daar hebben we toch echt de medewerking van de werkgevers voor nodig.”