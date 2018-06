Insmeren kan huidkanker voorkomen, maar ook je ogen lopen gevaar in de zon

EINDHOVEN - Het is weer mooi weer en iedereen weet inmiddels wel dat je je goed moet insmeren voordat je de zon in gaat. Maar dat je ogen ook echt gevaar lopen in de zon en dat een goede zonnebril geen overbodige luxe is, dat weet niet iedereen.

“Met name op latere leeftijd kun je problemen krijgen als je je ogen niet goed beschermt tegen uv-straling”, vertelt dermatoloog van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Monique Thissen. “Je gaat steeds minder goed zien omdat je lens schade oploopt.”

Goede zonnebril

Wat kun je dan het beste doen? Volgens Thissen is een goede zonnebril ontzettend belangrijk. Met een bril van een paar euro ben je totaal niet goed beschermd.

Op de pootjes van de bril moet een keurmerk zitten. Je moet minimaal een zogenoemde CE-markering van 2 hebben, maar 3 of 4 is beter. Het allerbeste is het als er een sticker op de pootjes zit waarop staat ‘100% UV of UV400’.

Je moet ook goed letten op de kleur van het glas. “Brillen met van die hippe kleuren als rood en zilver kun je beter laten liggen”, adviseert Thissen. “Grijsgroen of bruin is het beste.”

Huidkanker

Natuurlijk blijft het ook belangrijk om je goed in te smeren met zonnebrand en om regelmatig je huid te controleren. “Vooral moedervlekken die van uiterlijk veranderen of wondjes die niet goed willen genezen.”

In Nederland krijgen 55.000 mensen per jaar huidkanker. Zo’n 7000 mensen daarvan komen uit Brabant. En dat aantal neemt nog steeds toe. “Ondanks alle campagnes die we voeren”, verzucht Thissen.

