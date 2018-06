Man slaat vrouw met staaf omdat hij haar portemonnee niet krijgt

BREDA - Een 24-jarige vrouw is woensdagnacht toegetakeld met een staaf door een man die haar probeerde te beroven. Dat gebeurde op de Generaal Maczekstraat in Breda. Na het voorval kreeg de man wroeging en meldde zichzelf bij de politie.

De vrouw fietste rond 2.30 uur door Breda, toen een tegemoetkomende fietser de straat blokkeerde. De man eiste haar portemonnee en telefoon. De vrouw gaf haar spullen niet af, waarop de man haar mishandelde met een staaf.

Spijt

Het slachtoffer raakte gewond, maar kon er toch op de fiets vandoor gaan. Haar belager zette de achtervolging in. De vrouw belde aan bij huizen, maar werd uiteindelijk te hulp geschoten door een stel op de fiets.

De politie werd gebeld en een ambulance bracht de vrouw naar het ziekenhuis. om aan haar verwondingen te worden behandeld. De man met de staaf was gevlogen, maar belde later zelf de politie. Hij had spijt gekregen en liet zichzelf aanhouden. Voor hem is hulpverlening opgestart.