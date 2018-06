Melder ziet bolletjespistool aan voor vuurwapen, politie rukt uit

TERHEIJDEN - De politie in Terheijden kwam woensdagavond in actie omdat er twee mannen met een vuurwapen op straat zouden staan. Agenten in kogelwerende vesten benaderden de betreffende mannen. Ze bleken een bolletjespistool en een ander nepwapen bij zich te hebben.

De melding kwam om 18.00 binnen. Agenten zagen op de Zeggelaan een auto staan met daarin de twee mannen. Met kogelwerende vesten en dekking van de autodeuren benaderden de politiemannen de auto. Op verzoek staken de vermeende wapenbezitters hun handen omhoog en stapten uit de auto, om op straat op de grond te knielen. Daar werden ze geboeid.

Net echt

Het ging om twee mannen van 19 jaar. In hun auto lagen twee wapens. Na onderzoekt blijkt het te gaan om nepwapens, een bollejespistool en een ander imitatiewapen. Ze waren niet van echt te onderscheiden en zijn in beslag genomen.