Spectaculaire daling WW-uitkeringen in Brabantse sector transport en logistiek [KAARTJE]

DEN BOSCH - Het aantal werklozen in de sector transport- en logistiek in Brabant is in een jaar tijd met bijna een derde gedaald. Dit blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Tussen mei 2017 en mei dit jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in deze sector met 32 procent naar iets meer dan 3750 Brabanders die werk zoeken bij transportbedrijven en distributiecentra, zoals bij Bol.com in Waalwijk, Primark en Lidl in Roosendaal.



Meer omzet

Ook volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het goed in deze sector, want de omzet was in het eerste kwartaal 4 procent hoger dan de eerste drie maanden van 2017.



Eind mei 2018 waren er in Noord-Brabant verspreid over alle beroepsgroepen 45.600 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 24% in vergelijking met een jaar eerder. En die daling zal zeker nog tot 2020 doorzetten, zo verwacht het UWV.