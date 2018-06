Gerda (62) gaat dood en heeft een boodschap: 'Laat je er niet onder krijgen door die kutkanker'

EINDHOVEN - “Laat je er niet onder krijgen door die kutkanker.” Gerda gaat dood en voordat dat gebeurt wil ze een boodschap de wereld in brengen. Het taboe moet van kanker en doodgaan af. “Ondanks dat je kanker hebt kun je gewoon doorleven. Neem mensen mee in jouw proces.”

Kanker. Die diagnose kreeg de bijna 62-jarige Gerda voor het eerst in 2015. Het zat in haar borst. Na behandeling was ze heel even genezen. Maar zeven maanden later was de ziekte weer terug. Haar borst werd geamputeerd. Het mocht niet baten. Afgelopen mei kreeg ze het slechte nieuws: de kanker is uitgezaaid in haar longen, lever en hoofd.

Kwaliteit

Alle behandelingen die Gerda nu nog krijgt zijn om haar laatste maanden zo goed mogelijk te laten verlopen. “Mijn man hoopt dat het een jaar is. Ik wil ook graag een jaar maar daar ga ik eigenlijk zelf niet meer vanuit. Ik kan niet meer genezen. We gaan nu voor kwaliteit.”

Gerda vertelt haar verhaal in het Omroep Brabant radio- en televisieprogramma Brabants Bont:

Voor andere mensen die te maken krijgen met kanker heeft Gerda een belangrijke boodschap. “Mensen durven patiënten met kanker nooit te benaderen. Maar je voelt je juist goed als je aandacht krijgt. Kanker is niet besmettelijk. Het zit in mijn lijf en niet in dat van jou.”

Dat geldt volgens Gerda ook voor de patiënten zelf: “Neem mensen mee in jouw proces zodat ze begrijpen wat het is en waarom je verdrietige dagen hebt.”

Tot het gaatje

Ondanks dat het leven van Gerda bijna voorbij is, blijft ze positief. “Je kunt niets doen aan de omstandigheden die om je heen gebeuren”, legt ze uit. “Je moet gewoon de goede punten eruit halen.”









Maar als je dood gaat, waar geniet je dan nog van? “Kleine dingen worden opeens heel speciaal. Bijvoorbeeld als iemand onverwachts langs komt en blijft eten.”

En genieten, dat doet Gerda. “Ik ga door, tot het gaatje.”

