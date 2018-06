Politie valt hennepkwekerij in boerenschuur Esbeek binnen, 'Geur varkensstal maskeerde wietlucht'

ESBEEK - De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt in Esbeek. De kwekerij was ingericht in een loods vlakbij een varkensstal. Volgens de politie maskeerde de geur van de varkens de wietlucht. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

De politie brak de loods open en ontdekte de hennepplanten. Ook hebben agenten een aantal auto's in beslag genomen.

De politie is heel deze week al op zoek naar criminele activiteiten in het buitengebied in Zuid-Nederland.