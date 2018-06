Vakantie Michael van Gerwen bijna voorbij, darter op weg naar Denemarken

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft even wat gas teruggenomen. De topdarter vierde de afgelopen dagen vakantie aan de Spaanse kust.

'Mighty Mike' deelde enkele mooie vakantiefoto's op zijn Instagram-account. Opvallend: ook voetballer Kevin Strootman was in het gezelschap van de darter.

De tekst gaat verder onder enkele vakantiefoto's.









Toernooi in Denemarken

Van Gerwen gooit komend weekeinde weer. Hij komt in actie op het Danish Darts Open. Dat is een nieuw toernooi, dat onderdeel uitmaakt van de PDC European Tour. Uiteraard staat de Vlijmenaar, als nummer één van de wereld, als topfavoriet aan de start van het toernooi in Kopenhagen.

Niet alleen 'MvG', maar ook Jelle Klaasen is van de partij in de Brøndbyhallen. Klaasen komt vrijdag voor de eerste keer in actie, Van Gerwen stroomt in de tweede ronde in. Dat houdt in dat hij zaterdag pas hoeft te gooien. De tegenstanders van de heren zijn op dit moment nog niet bekend.

