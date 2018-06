Anteryon eeste nieuwe bewoner Brainport Industries Campus in Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovense producent van lenzen en lasers Anteryon gaat in augustus verhuizen naar de Brainport Industries Campus in die stad (BIC). Het wordt daarmee de eerste nieuwe bewoner van deze campus, die speciaal wordt ontwikkeld voor toeleveranciers van grote bedrijven zoals ASML, Philip en NXP.

Volgens directievoorzitter Gert-Jan Bloks van Anteryon wordt de campus hét centrum van de maakindustrie in Nederland.



Interactie

"Door de interactie die daar ontstaat tussen de bedrijven til je samen het niveau omhoog. Ik verwacht er veel van qua impulsen voor innovatie, maar ook voor wat betreft de interactie met jong talent van de op de campus aanwezige opleidingen", aldus Bloks."



Anteryon huurt voor minimaal vijftien jaar een pand van 3.750 vierkante meter, inclusief een clean room van 1.850 vierkante meter. Het gebouw wordt 31 juli opgeleverd, waarna twee weken later de verhuizing vanaf de Zwaanstraat in Eindhoven wordt afgerond. Vanaf half augustus zijn ook alle 160 medewerkers van Anteryon volledig over naar de campus en moet de productie weer als vanouds lopen.



200 hectare

De Brainport Industries Campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de snelweg A2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw heeft gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Het is de bedoeling dat de bedrijven op de Brainport Industries Campus veel gaan samenwerken.