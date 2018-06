500.000 mensen worden in juni en juli door teken gebeten, jaarlijkse test kan veel ellende voorkomen

OSS - Het is één van de grootste vijanden voor mensen die in de natuur werken: de teek. Ook voor boswachter Ellen Luijks. Maar lang niet altijd ontdekt ze snel genoeg of ze is gebeten. Om te zorgen dat mensen zoals Ellen de gevaarlijke bacterie van het beestje toch op tijd bestrijden, moet er volgens onderzoekslaboratorium Innatoss uit Oss een jaarlijkse screening komen voor iedereen die in de natuur werkt. “Dat kan per jaar drieduizend gevallen van Lyme voorkomen.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht namelijk dat er in juni en juli ruim een half miljoen mensen een tekenbeet gaan oplopen: een record.

Twee jaar lang deed Innatoss in Oss onderzoek of het zinvol is om een jaarlijkse screening te doen bij mensen die in de natuur werken. Voor én na het tekenseizoen werd bij meer dan achthonderd mensen een antistoftest uitgevoerd om te kijken of ze de ziekmakende bacterie van de teek in zich hebben.

Wat blijkt: één op de vijftig werknemers loopt jaarlijks ongemerkt een Lyme-infectie op. Als je die rekensom toepast op de hele beroepsgroep, zijn dat drieduizend gevallen van Lyme per jaar. "Het is heel belangrijk dat we die mensen nu vroegtijdig hebben opgespoord", zegt wetenschapper Marlies van Lent.

Record: een half miljoen tekenbeten

Boswachter Ellen Luijks is iedere dag in de natuur te vinden, voor haar is het tekengevaar dan ook groot. Zeker in deze maanden.

Daarom controleert Ellen iedere avond haar lichaam op een teek. Toch ziet ze er wel eens eentje over het hoofd, net als twee jaar geleden. "Ik moest naar de dokter, want ik zag de teek te laat. Een rode kring had ik niet, dus de dokter dacht: er is niets aan de hand. Met heel veel moeite heb ik toen toch een test weten los te peuteren." Wat blijkt: Ellen heeft de bacterie van de ziekte van Lyme in haar lichaam zitten. Ze moet direct aan de antibiotica.

'Boswachter in een rolstoel door Lyme'

Als Ellen de teek niet had opgemerkt, niet had aangedrongen bij de huisarts, geen test had gedaan, dan waren de gevolgen voor haar mogelijk groot. "Ik ken collega's van wie delen van hun lichaam zijn uitgevallen. Eén collega zit nu zelfs in een rolstoel. Dat zijn scenario's waar je niet aan wil denken."

Zo'n jaarlijkse test, waar Innatoss nu voor pleit, zou een uitkomst voor de boswachter kunnen zijn. "Dan heb je zekerheid, dan weet je of gezond bent en dat er over tien jaar niets aan de hand is met je."

'Kosten van test wegen op tegen ziektekosten'

Maar iedereen die in de natuur werkt jaarlijks testen op de bacterie, kost bakken vol met geld. Eén test is zo'n honderd euro per persoon. Van Lent: "Maar dat weegt zeker op tegen de ziektekosten en het verzuim dat je anders zou hebben door een latere Lyme-infectie. En je kunt er natuurlijk een hoop narigheid mee voorkomen."