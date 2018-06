Eerste campus voor Oost-Europeanen in Waalwijk met wasserettes en gezamenlijke ontspanningsruimte

WAALWIJK - Uitzendbureau Otto Work Force heeft donderdag in Waalwijk de eerste grote campus voor Oost-Europese arbeidsmigranten geopend. Het complex LH Waalwijk is gebouwd naast de gemeentewerf.

Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen met twee- en vierpersoonsstudio's. De kamers zijn compleet ingericht met alles wat iemand nodig heeft om langer te verblijven. "Bestek, boren, noem maar op", zegt Directeur Hans van Gool van Otto Work Force. In totaal kunnen er vierhonderd arbeidsmigranten wonen. Ook zijn er acht wasserettes en is er een gemeenschappelijke ontspanningsruimte.

'Meer bedden nodig'

De arbeidsmigranten die in het complex wonen, werken allemaal in de omgeving van Waalwijk, zoals Bol.Com en Xenos. "Het is een druppel op een gloeiende plaat als je ziet wat er in de omgeving nodig is", zegt Van Gool over de grote van het hotel.

"We zien veel onmenselijke situaties in woonwijken. Waar mensen in huizen zitten voor kort verblijf tussen de Nederlanders in. Voor mensen die een jaar of minder blijven kun je een complex als dit goed gebruiken."

Toekomst

Volgens Van Gool is LH Waalwijk de huisvesting van de toekomst. Otto Work Force wil tot 2020 in Nederland meer soortgelijke complexen bouwen in Nederland voor zo'n vierduizend arbeidsmigranten. "Maar eigenlijk zouden er alleen al in de regio Waalwijk nog vijfduizend bedden bij moeten komen."