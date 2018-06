Snel nog even van je euro's af? Stop ze nu ook op Schiphol in de bitcoin-automaat

OUD GASTEL - Reizigers op Schiphol die kort voor vertrek hun laatste euro's kwijt willen, kunnen die vanaf deze week inwisselen voor de cryptomunten bitcoin en ethereum. Het bedrijf ByeleX Crypto Services uit Oud Gastel heeft op de luchthaven een bitcoin-automaat geplaatst.

Het is de zesde automaat die het bedrijf levert. De andere bitcoin-automaten staan voornamelijk in Brabant. Zo kunnen op de Hightech Campus in Eindhoven, de Sterrenwacht in Oudenbosch en in de Primera in Bavel al geruime tijd cryptomunten verkregen worden. Ook staan er twee apparaten in Antwerpen en Ibiza.

Proef van zes maanden

Het wisselautomaat staat als proef op Schiphol en is de eerste Europese luchthaven die deze dienst aanbiedt. In eerste instantie staat de automaat voor een periode van zes maanden op de luchthaven. In deze periode wordt bekeken of de dienst voorziet in de behoefte van reizigers.





Met de bitcoin-automaat hoopt Schiphol de reizigers te bedienen doordat zij lokale euro's makkelijk kunnen inruilen voor de mondiale bitcoin of ethereum. Dat kan handig zijn, als zij bijvoorbeeld in hun thuisland geen gebruik meer kunnen maken van euro's.

LEES OOK: Kan ik afrekenen in Bitcoins? In Brasserie Tivoli Oudenbosch kan het als eerste in Brabant