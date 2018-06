Vincent Janssen komt naar Oss om eigen Cruyff Court te openen

Vincent Janssen in actie voor Fenerbahçe. (Foto: VI Images)

OSS - Vincent Janssen krijgt een eigen voetbalveld in 'hometown' Oss. De voetballer opent het veldje komende zaterdag.

Het veld krijgt de naam 'Cruyff Court Vincent Janssen' en ligt aan de Brabantstraat in de Osse wijk Krinkelhoek.

Janssen werd twee jaar geleden uitgeroepen tot grootste talent van de eredivisie. Daarvoor ontving hij de 'Johan Cruijff Prijs'. Onderdeel van die prijs is dat hij een Cruyff Court (kunstgrasvoetbalveld met omheining) mocht laten aanleggen binnen de gemeente Oss. Dit wordt aangeboden door de Johan Cruyff Foundation, die het doel heeft om jeugd vooruit te brengen door beweging.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.



Vier treffers in 855 minuten

De voetballer kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor het Turkse Fenerbahçe. Hij speelde 855 minuten. Negen keer begon de aanvaller in de basis, zeven keer kwam hij als invaller in het veld. Janssen maakte vier goals voor de waarschijnlijk nieuwe werkgever van Phillip Cocu.

LEES OOK: 'Fenerbahçe kiest met Phillip Cocu voor een sterk merk', zegt Turkse sportjournalist

Janssen staat officieel onder contract bij Tottenham Hotspur. Bij de Engelse grootmacht heeft hij nog een verbintenis tot de zomer van 2020.