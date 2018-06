Verdachte van overval Brink's dag en nacht in licht, advocaat gaat opheldering vragen

AMSTERDAM - Advocaat Ferat Yildiz tekent bezwaar aan tegen de manier waarop zijn cliënt, die betrokken zou zijn geweest bij de overval op een gelddepot van Brink’s in Best, vastzit. De verdachte is volgens de raadsman ondergebracht in een cel in de Penitentiaire Inrichting in Vught waar 24 uur per dag licht brandt. Ook mag de man geen contact met de buitenwereld hebben.

Yildiz gaat over deze situatie opheldering vragen bij het Openbaar Ministerie. Hij zei dit donderdag na afloop van een pro-formazitting in de beveiligde rechtszaal in Amsterdam.

Celstraf van 24 jaar

Zijn cliënt, een man van 47 uit het Belgische Fleurus, wordt beschuldigd van ‘diefstal met geweld’. Hij is voor zover bekend de eerste verdachte die voor de rechter stond wegens een mogelijk aandeel bij de overval op Brink’s in 2013. In datzelfde jaar pleegde hij een gewelddadige overval in Luxemburg. Hiervoor kreeg hij in 2014 in dit land een gevangenisstraf van 22 jaar.



Eerder deze week werd de man uitgeleverd aan ons land. Binnen twee weken moet hij terugkeren naar zijn cel in Luxemburg. “Hier valt mijn cliënt onder een standaardregime. Ik was er niet van op de hoogte dat in ons land andere regels gelden. In de Luxemburgse gevangenis heeft hij nooit problemen veroorzaakt”, aldus Yildiz.



Zijdeur opgeblazen

De overval werd in maart 2013 gepleegd, tegen elf uur ‘avonds. De daders drongen het depot van het geldtransportbedrijf binnen door een zijdeur met explosieven op te blazen. Tijdens de overval was personeel van Brink's aan het werk in het gebouw aan De Maas. Er raakte niemand gewond.



Later op de avond werden op de N397, tussen Eersel en Bergeijk, twee agenten beschoten toen ze een auto probeerden te achtervolgen. Hierbij zou een mitrailleur zijn gebruikt. De politiewagen werd enkele keren geraakt, de agenten niet. De verdachten wisten te ontkomen, vrijwel zeker ging het om de lui die eerder op de avond het depot van Brink’s overvielen. Officieel is nooit bekend gemaakt of en hoeveel geld hierbij buit is gemaakt. De overval veroorzaakte veel onrust. De leiding van het geldtransportbedrijf eiste maatregelen om herhaling te voorkomen.



Cliënt ontkent

Bij de rechtszaak deze donderdagochtend werd bekend hoe justitie de verdachte heeft weten te traceren. Op een gedemonteerd stuk vangrail zijn DNA-sporen gevonden, die overeenkwamen met gegevens van de Belg. Yildiz: “Ik weet hier weinig van, omdat ik het dossier nog niet goed heb kunnen bekijken. Ik weet wel dat mijn cliënt ontkent dat hij die dag in Best is geweest. Ik vind het bewijs vooralsnog heel erg mager.”

De zaak wordt in principe op 6 december voortgezet. Het is de vraag of het dan tot een inhoudelijke behandeling komt. “Ik heb gevraagd of we camerabeelden mogen bekijken en een geluidsreconstructie kunnen beluisteren. Ook heb ik een verzoek ingediend of het hele dossier voor mijn cliënt in het Frans kan worden vertaald”, vertelt Yildiz, die niet kan inschatten of deze en mogelijk aanvullende onderzoekswensen tot vertraging van de rechtsgang kunnen leiden. “Te meer daar mijn cliënt over twee weken alweer terug moet naar Luxemburg. Ik wil dat hij zich goed kan voorbereiden op de rechtszaak”, zo voegt Yildiz eraan toe. Het Openbaar Ministerie kon nog niet reageren.