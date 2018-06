Blinde man komt kelder niet meer uit, hulpdiensten massaal uitgerukt

Het is niet bekend hoe de man in de kelder terecht kwam. (Foto: Toby de Kort)

GOIRLE - De hulpdiensten zijn donderdagmiddag massaal naar de Tilburgseweg in Goirle uitgerukt om een blinde man uit een kelder te bevrijden. Omdat het ambulancemedewerkers niet lukte de man naar boven te halen werd de brandweer ingeschakeld.

De brandweer uit Goirle kwam snel ter plaatse, maar ook hen lukte het niet om de blinde man uit de kelder te halen. De brandweer uit Tilburg moest er aan te pas komen en met een reddingsbrancard lukte het de brandweermannen het slachtoffer naar boven te halen.

Daar is de man door het ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend hoe het nu met de man gaat. Ook is onduidelijk hoe de man in de kelder terecht kwam.