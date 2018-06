Tientallen flessen wodka en honderden sloffen sigaretten gevonden in bedrijfspanden

HELMOND - Het Peelland Interventieteam heeft woensdag invallen gedaan in 13 bedrijfspanden in Helmond. Bij de actie werden onder meer 65 flessen wodka, 338 sloffen sigaretten, hennepgerelateerde goederen en een grote hoeveelheid mobiele telefoons in beslag genomen.

In een loods woonde iemand illegaal. In een ander pand werkten vijftien mensen van wie enkelen ook een uitkering van het UWV en de gemeente ontvangen.

Illegaal aan het werk

Onder de 13 adressen was er één pand waar twee werknemers uit Oekraïne staande zijn gehouden voor de vreemdelingenwet. Deze vreemdelingen werden onder slechte omstandigheden illegaal tewerkgesteld.

Een ondernemer is aangehouden voor heling.