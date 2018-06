Deze zes dappere vrouwen lieten hun lange haar afknippen voor kankerpatiënten - FOTO'S

EINDHOVEN - Kanker. Het is een ingrijpende ziekte waarbij alles op z'n kop komt te staan. En tot overmaat van ramp verliezen veel mensen ook hun haar in hun strijd om te overleven. Het doneren van haar, waarmee levensechte pruiken gemaakt kunnen worden, is dan ook hard nodig, Zes dappere vrouwen lieten donderdag hun lange haren afknippen om iemand anders blij mee te maken.

De 16-jarige Lieke Mols is de eerste die arriveert bij de kapper in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ze heeft lang getwijfeld, want het is toch niet niks, zomaar je haar eraf. "Ik heb altijd lang haar gehad. Maar er zitten altijd klitten in en het wassen en drogen kost ook ook altijd veel tijd", vertelt ze. "Als ik ga eten, doe ik een elastiekje in m'n haar, omdat het anders in de weg zit. Ik ga m'n lange haar denk ik dus niet missen."













Grijze lokken, een zeldzaamheid

Jean Foster uit Nuenen is 65 en heeft lang, grijs haar. En daar zijn ze bij ... heel blij mee. Want grijze lokken die worden gedoneerd, zijn een zeldzaamheid. De meeste ouderen hebben immers een kort kapsel. "Tien jaar is mijn haar lang nu", aldus Jean. "Ik vind het een prachtig initiatief, want als je naar een gewone kapper gaat, gooien ze het haar gewoon weg. Mensen met kanker zitten op een soort dieptepunt. Maar je uiterlijk is ook belangrijk. Ik hoop ze zo een positieve impuls te kunnen geven", zegt Jean.









'Vierde keer dat ik doneer'

Claudia Kempen (44) uit Son en Breugel vindt het niet zo spannend dat de schaar in haar haren wordt gezet. "Ik doe veel voor het KWF Kankerfonds en dit is al de vierde keer dat ik haar doneer. Mijn haar groeit heel snel, in twee jaar tijd is het weer lang. Aan dat korte koppie moet ik even een weekje wennen, daarna is het goed."









Krullen

Ook Liliane Bierens uit Tilburg komt donderdag langs in de kapsalon in het ziekenhuis. Zij heeft een duidelijke reden om haar blonde, krullende haren af te laten knippen. "Ik liep een paar jaar geleden een oud-collega tegen het lijf. Zij had ineens steil haar, terwijl ze altijd krullen had gehad. Toen ik haar ernaar vroeg, vertelde ze dat het een pruik was, omdat ze ernstig ziek was. Een pruik met krullend haar was niet te krijgen. Daarom had ze noodgedwongen hier voor gekozen, zei ze. Ik vond dat zo erg! Toen heb ik besloten mijn haar te laten groeien, puur voor donatie. Dat was tweeënhalf jaar geleden. Nu is het zover." Een klein uur later stapt Lialiana stralend naar buiten met een prachtig kort koppie.













Jongste donateur is acht

De jongste donateur, Nina Valderrama-Van de Burg, is pas acht jaar oud, maar ook zij is zeker van haar zaak. Dertig centimeter van haar haren mag eraf, voor het goede doel. "Het is altijd zoveel werk om mijn haar te wassen", vertelt ze. "Daarna moet mama het nog helemaal doorkammen en dan gaat er nog een spray in tegen klitten." Haar moeder vult aan: "Ze kan het nooit los dragen, anders zit het meteen in de knoop. Daarom heeft ze het eigenlijk altijd in een vlecht." Na de knipbeurt valt het haar van Nina nog altijd op schouderlengte. Zelf is ze er heel blij mee. "Het is mooi, en veel lichter zo!", zegt ze.













'De Alpe d'Huzes zit er met mijn conditie niet in'

Brigitte Geeris (48) uit Eindhoven is de laatste die zich onder handen laat nemen door kapster Anita Giebels. Pas gisteren besloot ze mee te doen aan de haardoneeractie. "Het gaat eraf, zei ik tegen mijn man en die reageerde in eerste instantie met: Dat denk ik toch niet. Maar daarna was hij het er wel mee eens, hoor. Mijn zwager en schoonzus zijn allebei overleden aan kanker. Dit is mijn manier om iets terug te doen. De Alpe d'Huzes zit er met mijn conditie niet in, dan maar zo!"







Fotoreportage

Alle foto's van het doneren van haren in het Catharina Ziekenhuis zijn hier te bekijken.