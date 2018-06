Spelletjes, boeken en FIFA: zorg voor kinderen met kanker net iets anders

EINDOVEN - De kinderafdeling van het Catharina Ziekenhuis is net even iets fleuriger en vrolijker dan de rest van het gebouw. Maar de reden waarom er kinderen op die afdeling rondlopen is natuurlijk geenszins vrolijk. Dat geldt ook voor de 12-jarige Paula Verschueren, die in maart hoorde dat ze een tumor had.

“Nu gaat het goed, maar tijdens de chemo’s is het niet zo fijn”, vertelt Paula. “De tumor was 17 cm en is er met een operatie uitgehaald. Maar omdat ze bang waren dat het was uitgezaaid, moest ik chemotherapie.”

Samenwerking met Prinses Maxima Centrum

Het Catharina Ziekenhuis is naast vier UMC’s een van de zestien regionale ziekenhuizen dat samenwerkt met het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) in Utrecht. Dit centrum is gespecialiseerd in kinderoncologie. Alle kennis over kinderkanker komt daar samen.

Voor patiënten als Paula is dat samenwerkingsverband een groot voordeel. Paula werd namelijk in Utrecht behandeld, maar ze woont in Eindhoven. Voor een simpele handeling als bloedprikken hoefde Paula daarom niet twee uur te reizen naar de randstad. Het kon gewoon dicht bij huis in Eindhoven.

Afleiding

De ziekenhuizen proberen de kinderen zo goed mogelijk op hun gemak te stellen tijdens de behandeling, door ervoor te zorgen dat ze afleiding hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg boekjes en spelletjes en staat er in de hal van de kinderafdeling een beamer waar kinderen films op kunnen kijken en FIFA kunnen spelen.

Ketting

Ook kreeg Paula een kralenketting die diende als een soort agenda. “Telkens als ik in het ziekenhuis iets had kreeg ik een kraal”, zegt ze. “Een blauwe kraal voor de opname, geel voor de echo’s en een smiley voor mijn verjaardag.”

Het goede nieuws: de ketting is bijna af. Komende week heeft Paula haar laatste behandeling. Daarna is er natuurlijk de vurige hoop dat de ziekte wegblijft.