Wat weet je van Carel Kraayenhof (van de traan)? Speel de WK Quiz over Argentinië-Kroatië

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Argentinië en Kroatië centraal. Zij spelen tegen elkaar om acht uur.

Tekst gaat verder onder de WK Quiz.

Toevoeging van de ambassadeur van Argentinië, Tobias van der Valk (redacteur Omroep Brabant)

Tobias van der Valk heeft zijn liefde voor het Argentijnse voetbal opgelopen door Gabriel Batistuta, beter bekend als ‘Batigol’. De bonkige spits kon uit de meest onmogelijke hoek een goal scoren. “Dat heeft bij mij de interesse voor Argentijns voetbal aangewakkerd. Het staat voor passie. Bovendien hebben ze met Messi de beste voetballer ter wereld in het elftal.”

Toch is er in Argentinië heel veel kritiek op dit team dat in Rusland matig presteert. “Diego Maradona heeft de trainer al gewaarschuwd dat hij niet terug hoeft keren naar zijn land als Argentinië zo blijft spelen. Of hij dan persoonlijk met een machinegeweer op het vliegveld staat, heeft hij niet gezegd. Ik denk dat de kritiek nog even aanhoudt. Ik voorspel 1-1.”

Toevoeging van de ambassadeur van Kroatië, Martin Milicevic (verslaggever NOS-jeugdjournaal)

Zoals zijn achternaam al doet vermoeden, stroomt bij Martin Kroatisch bloed door de aderen. Ondanks dat hij in Nederland opgroeide, is hij dus graag ambassadeur voor Kroatië. “Toen wij naar Nederland kwamen, zijn we in Brabant gestopt. Ja logisch, in de rood-wit geblokte vlag ontdekten we enige verwantschap met Kroatië, haha.”

Kroatië heeft een vergelijkbare, stugge speelstijl als Argentinië, vindt Martin. “Met Modric (Real Madrid) en Raketic (FC Barcelona) hebben we een sterk middenveld. Alleen voorin is het matig. Tegen Nigeria scoorden we alleen dankzij een penalty en een corner. Ik voorspel ook een 1-1.”

