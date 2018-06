Slapende automobilist komt op vangrail terecht: 'Ik heb nog getoeterd om hem wakker te krijgen'

MOERGESTEL - Een automobilist is donderdagmiddag op de A58 bij Moergestel bovenop de vangrail beland. Op de snelweg staat file. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Volgens de informatiedienst zou de automobilist in slaap zijn gevallen. Hij schoot de vangrail op en gleed nog zo'n 250 meter door. De bestuurder is door ambulancemedewerkers nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een voorbijganger die hem eerder heeft ingehaald, is geschrokken dat de man uiteindelijk op de vangrail terecht is gekomen. "Ik heb hem ook zien slapen of knikkebollen achter het stuur. Volgens mij wel meer mensen."

'Heb nog getoeterd'

"Ik zag dat hij aan het slingeren was en iedere keer op de vluchtstrook terechtkwam", vertelt ze. "Ongelofelijk dat hij uiteindelijk op de vangrail terecht is gekomen."

De automobiliste twijfelde of ze de politie moest bellen, maar deed dit uiteindelijk niet. "Ik heb nog wel getoeterd om hem wakker te krijgen en dacht: ik rijd snel door. Ik wilde niet in de buurt van die man komen."

Omleiding

De auto wordt door een bergingsbedrijf van de vangrail getakeld. Tussen knooppunt Batadorp en Tilburg stond rond halfzes veertien kilometer file. Verkeer doet er goed aan om te rijden via Den Bosch (A2, A65)