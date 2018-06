Harm Rutten is al 27 jaar chirurg: 'Dromen die we toen hadden zijn nu uitgekomen'

Harm Rutten werkt al 27 jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven als chirurg. (Foto: Karin Kamp)

EINDHOVEN - Oncologisch chirurg Harm Rutten is net klaar met zijn interview in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont. Als hij de studio in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven uitstapt wordt hij in de hal van het ziekenhuis aangesproken door een vrouw: “Meneer ik wil u graag bedanken, want u heeft mijn leven gered.”

Al 27 jaar werkt Rutten in het ziekenhuis. Hij houdt zich vooral bezig met endeldarm-chirurgie en hij leidt jonge chirurgen op. In al die jaren heeft hij de behandeling van kanker flink zien veranderen en verbeteren.

“Het grootste verschil tussen toen en nu is dat we toen veel dromen hadden over hoe we oncologische zorg het beste konden inrichten, en dat we nu daar heel veel van gerealiseerd hebben”, zegt hij.

Zevende chirurg

“Ik was ooit de zevende chirurg in dit ziekenhuis en het Catharina bestond toen al meer dan honderd jaar. Dus tel maar uit met hoe weinig mensen we al dat werk moesten doen”, blikt hij terug. “In die tijd waren we met veel te weinig mensen dat betekende ook dat je behalve oncologische operaties ook alle andere operaties moest doen.”

Rutten is ontzettend trots op wat er in al die jaren is bereikt in de oncologie. “Het is niet belangrijk dat je een aantal hele goede chirurgen hebt, of dat chirurgen de besten zijn. Je moet gewoon zorgen dat álle chirurgen goed zijn. Daar zijn wij in Nederland heel goed in geslaagd”, besluit hij.

