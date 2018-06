Van vluchteling naar restauranthouder: 'Ik ben mijn oude docenten heel dankbaar'

EINDHOVEN - Hij was zeker niet de gemakkelijkste leerling toen hij op zeventienjarige leeftijd begon aan de koksopleiding in Eindhoven. Pas toen zijn docent Mounir Toub hem voor de keuze stelde: 'aanpakken of vertrekken' maakte Karo Iskedjian serieus werk van zijn school. Tien jaar later is de voormalige vluchteling uit Armenië eigenaar van een eigen restaurant. En dat maakt hem tot een van de paradepaardjes van zijn voormalige opleiding, het Summa-college.

Dat college organiseert donderdag het allereerste festival 'Crafted', waar afstudeerders van de verschillende mbo-opleidingen hun eindproducten laten zien. "Bedrijven zitten te springen om goed opgeleide vakmensen," zegt Kim Cornelissen van het Summa-college. "Er zijn duizenden vacatures, niet alleen in de horeca, maar ook de vraag naar banketbakkers en meubelmakers is groot."

Niertransplantatie van vader

Karo Iskedjian had het aanvankelijk niet gemakkelijk op school. Het gezin was vanwege gezondheidsproblemen van zijn vader noodgedwongen verhuisd naar Nederland. "De artsen in Armenië konden niets meer voor hem doen, maar in Nederland kreeg mijn vader een niertransplantatie en die heeft hem gered."

Karo sprak geen woord Nederlands en wilde werken in plaats van naar school gaan. "Ik hou niet van theorie, maar wel van hard werken." Het was zijn docent Mounir Toub die hem toch zover kreeg dat hij zijn best ging doen op school. "Ik besefte toen: die opleiding heb ik echt nodig als ik verder wil in dit vak."

Restaurant vernoemd naar moeder

Hij werd al snel de beste van zijn klas en won als student een vakwedstrijd. De prijs droeg hij op aan zijn vader die op dat moment in het ziekenhuis lag. En van het prijzengeld kookte hij voor vijftig minderbedeelden een maaltijd in het Eindhovense buurtrestaurant 'Het Cruydenhuisch".

"Hij heeft mij altijd voorgehouden: als je iets wil bereiken moet je voor jezelf beginnen." Die uitspraak was een belangrijke drijfveer om kort na zijn afstuderen een bescheiden restaurant te beginnen. Een jaar geleden opende hij in Veldhoven restaurant Villa la Belle. "Het is vernoemd naar mijn moeder, die Bella heet."

Armeense sfeer

De hele familie werkte mee om het restaurant in Armeense sfeer aan te kleden. En ook na de opening bleven ze zich inzetten. "Het eerste wat mijn vader doet als hij binnenkomt is controleren of alles er netjes bij ligt. Als hij bijvoorbeeld ziet dat er een vingerafdruk op een mes zit, dan krijgen we het te horen!" Moeder Bella levert af en toe een Armeens nagerecht, maar laat het koken verder aan haar zoon over. Karo's zus is gastvrouw in het restaurant.

De band met zijn oude docenten van het Summa-college is nog steeds intact. "Mounir heeft hele goede ideeën geleverd voor onze nieuwe menukaart, hij is heel inspirerend." Voor de nieuwe lichting afgestudeerden heeft Karo nog een belangrijk advies: "Goed leren, goed luisteren naar je leraren en doorzetten."

Bruiloftsmaaltijd

Het allereerste Crafted-festival op zijn oude school moet het donderdag zonder hem doen. De Veldhovense chef is dan druk met een bruiloftsmaal in zijn restaurant. "Tachtig gasten, dus dat is gas er op."

Het festival wordt gehouden in het Klokgebouw in Eindhoven en is voor iedereen toegankelijk.