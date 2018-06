Joop ziet het leven weer zitten dankzij het dansen (ook zonder benen)

DONGEN - Als jonge vent begon Joop Nuijten uit Dongen met stijldansen, en hij hield het 60 jaar vol. Hij moest stoppen toen hij vier jaar geleden z'n benen verloor. Nou ja stoppen, hij blijft dansen...

In zijn rolstoel rijdt Joop figuurtjes door zijn woonkamer. "Dit is de langzame draai... en dit is de snelle draai", legt hij uit. Vrolijke instrumentale jaren '50 muziek schalt uit zijn platenspeler. De muziek is voor Joop heel belangrijk. "Ze vragen wel eens of ik niet gewoon een stukje kan dansen, maar dat doe ik niet. er moet muziek op staan." Het is ook de muziek die hem aan het dansen bracht. “Ik ging vroeger met kameraden naar de kermis om te dansen, dat vond ik geweldig. En dat ben ik altijd blijven doen”, legt Joop uit.

Benen kwijt

Toen sloeg vier jaar geleden het noodlot toe voor de fanatieke danser. Na het dansen had hij vaak last van zijn benen. En toen hij er eenmaal mee naar het ziekenhuis ging, bleek het probleem zo groot dat zijn benen direct geamputeerd moesten worden.

“Ik kwam in een rolstoel te zitten. Dat kon niet anders. Maar ik dacht, ik heb een heel goed muziek gehoor, dus ik zal het rolstoeldansen eens gaan proberen. Dat is eens wat anders”, zegt Joop. En het beviel hem goed. “Na een paar weken had ik het te pakken.”

'Ik maak er een eind aan'

Toch waren het moeilijke tijden voor Joop. “Ik heb er wel eens aan gedacht om er een eind aan te maken. Maar iedere keer kwam ik er weer bovenop omdat ik dat rolstoeldansen zo goed kon. En ik dacht, als ik er een eind aan maak heb ik niks meer, nu heb ik dit in ieder geval nog, dus iedere keer kwam ik er weer bovenop.”

Zijn vriendin Tonny van Gestel (70) kijkt toe terwijl Joop door de kamer rolt. Ze vindt het mooi om het te zien dansen, maar zelf wil ze niet mee doen. “Dat is niks voor mij. En hij draait veel te snel, dat kan ik niet bijhouden”, zegt ze. En Joop vind het ook prima om alleen te dansen. “Ik heb 60 jaar met een partner gedanst, alleen is ook wel eens fijn.”