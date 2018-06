Drie kazernes onder toezicht vanwege onhygiënische keukens

DEN HAAG - Vliegbasis Woensdrecht, de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal en de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda staan onder toezicht omdat er eten in vieze keukens wordt bereid. In totaal staan tien kazernes onder toezicht. Dat heeft staatssecretaris Visser bekendgemaakt in een debat met de Tweede Kamer.

Problemen met de hygiëne in legerkantines zijn onder meer te wijten aan jarenlange bezuinigingen. Daardoor is op sommige locaties sprake van achterstallig onderhoud, erkent het ministerie van Defensie. Dat wordt de komende jaren aangepakt.

Muizenplaag Gilze-Rijen

Het departement reageert op berichtgeving in het AD over ranzige toestanden in meerdere legerkantines, die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden onderzocht. De locatie op vliegbasis Gilze-Rijen is gesloten geweest omdat er een muizenplaag was. Er is inmiddels onderhoud gepleegd.

In Den Helder was er een lekkende riolering. Dit is aangepakt en de keuken is daarna weer opengesteld. In Amersfoort zijn nieuwe investeringen nodig. Tot die tijd wordt het eten aangeleverd vanaf een andere kazerne, aldus Defensie.

70 locaties onderzocht

Toezichthouder NVWA onderzocht de vaste cateraar op ruim zeventig locaties van Defensie, Paresto. Voor alle bedrijfskantines van Defensie geldt 'code geel'. Als uit vervolgonderzoek blijkt dat de zaken nog steeds niet op orde zijn, zal het toezicht bij Paresto worden geïntensiveerd, aldus een NVWA-woordvoerder.

Het onderzoek is nog niet afgerond, Paresto staat niet onder verscherpt toezicht van de NVWA en er zijn ook geen sancties of boetes opgelegd, benadrukt Defensie.