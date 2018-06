'Meisjes in opvanghuis Stevensbeek werden gedwongen kalmeringsmiddelen te slikken'

STEVENSBEEK - Meisjes die in Huize Maria Regina in Stevensbeek zaten, werden jarenlang gedwongen om kalmeringsmiddelen en antidepressiva te slikken. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Vijf oud-bewoners van het meisjesinternaat hebben dit aan RTL verteld.

Huize Maria Regina was een opvanghuis voor moeilijk opvoedbare meisjes, vaak uit gebroken gezinnen. Ze kregen in de jaren 70 middelen als valium en seresta toegediend. Een voormalig medewerker bevestigt dit tegenover RTL Nieuws. Dit zou pas eind jaren 70 zijn gestopt.

"Als we wakker werden, lagen er pilletjes op de bordjes”, vertelt oud-bewoner Els Dijks. Zij zat van haar dertiende tot haar zestiende in Maria Regina. Ook Sylvia Brochard zat drie jaar lang in het tehuis in Stevensbeek en slikte de pillen.

Verslaafd

"Ik weet niet waarvoor ik ze kreeg en wie ze voorschreef, maar je kreeg ze gewoon en je was gewoon verplicht dat in te nemen. Als je in de isoleercel zat, kreeg je wel meer middelen om je rustig te houden”, zegt zij tegen het medium.

Ook andere vrouwen die in het internaat hebben gewoond, vertellen dit soort verhalen. Een aantal is later verslaafd geraakt aan heroïne, valium of cocaïne. Ze vermoeden dat dit komt omdat ze op jonge leeftijd de kalmeringsmiddelen kregen.

Excuses

De oud-bewoners zijn boos over hoe ze zijn behandeld. Ze eisen excuses van de overheid en willen meer weten over hun periode daar.

Maria Regina zou niet de enige plek zijn waar kinderen kalmeringsmiddelen kregen. Volgens een commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg gebeurde het vaker.