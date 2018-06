Meisje op fiets aangereden, bestuurder rijdt door

RIJEN - Op de Hoeksestraat in Rijen is een meisje op een fiets aangereden door een automobilist. Ze kwam daarbij ongelukkig ten val en raakte gewond. De bestuurder van de auto reed er na het ongeluk vandoor.

De politie is op zoek naar de automobilist, die in een zwarte auto reed. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Wat ze precies voor verwondingen opliep is niet bekend.