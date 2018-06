Een jaar na Fort Oranje... veel rommel, ontluikende natuur en nog wat bewoners: 'Het is heel stil'

RIJSBERGEN - Het is vrijdag precies één jaar geleden dat de gemeente Zundert het beheer overnam op camping Fort Oranje. In die tijd is er veel veranderd. Het was volgens burgemeester Poppe van Zundert ‘een criminele woonwijk waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven’. Nu is het terrein bijna helemaal verlaten. De natuur neemt het over en dat vindt de burgemeester goed: "Ik denk dat dit wel een omgeving is die voor een deel terug gegeven moet worden aan de natuur."

Ooit leefden er zo'n 1200 mensen op Fort Oranje. Nu staan er nog maar een handjevol chalets. Omdat zes bewoners in het verleden hun terrein had gekocht, kunnen zij er blijven wonen: zij zijn eigenaar. Voor de rest is het terrein verlaten. Overal liggen resten van chalets. Tegels, kraters in de grond.

Park

Maar met een beetje fantasie heeft het terrein soms iets van een park. De natuur is weer de baas en neemt het langzaam maar zeker over. "Ja, dat voelt wel een beetje bijzonder", zegt burgemeester Leny Poppe - De Looff van de gemeente Zundert, als ze over het terrein loopt. "Het is heel stil. Je hoort niks."

Onhoudbaar

Op 9 juni 2017 maakte de burgemeester bekend dat ze Fort Oranje wil sluiten. De situatie was volgens haar onhoudbaar. Eigenaar Cees Engel lag al jaren met de gemeente in de clinch over de verloederde camping. Na de bekendmaking zei Engel dat hij de camping zou sluiten, daarop nam de gemeente het beheer op 22 juni 2017 over.

Documentairemaker Frank Stojansek zorgde er met zijn programma ‘Fort Oranje: camping of krottenwijk’ voor dat heel Nederland kon zien hoe het er daar aan toe ging. Ook daarna bleef hij de ontwikkelingen volgen: "Er zaten 900 mensen op het terrein. De gemeente beloofde voor iedereen een oplossing te zoeken. Maar weten ze waar die mensen naartoe zijn gegaan?"

Er zitten kwetsbare mensen tussen van wie de gemeente niet weet waar ze zijn. Probleemgezinnen die zoekraken in het circuit. Voor hen is de situatie niet beter geworden. Voor een grote groep overigens wel."

'Niemand op straat'

Toen de gemeente bekend maakte dat Fort Oranje werd leeggeveegd, was de belofte dat niemand op straat zou komen te staan. Dat is volgens burgemeester Poppe gelukt: "Ja, dat kan ik gewoon zeggen. Er zitten nog een paar mensen in een tijdelijke huisvesting, maar dat is echt maar een handjevol."

De burgemeester weet ook waar iedereen is gebleven, zegt ze: "Sommige zijn terug gegaan naar de plek waar ze vandaan kwamen. En er zijn er veel in de regio terecht gekomen. Ik heb daar veel steun bij gekregen van collega-gemeenten."

Signalen dat het niet langer zo kon

De burgemeester begrijpt dat het ontruimen van de camping gepaard ging met emoties: "Dit is wel een plek waar mensen soms 40 jaar gerecreëerd hebben. Die hebben ook de goede tijden gekend. Ik snap dat je dat niet zo maar wilt loslaten."

De burgemeester snapt ook dat mensen kwaad waren. "Maar er is wel iets aan vooraf gegaan. Er zijn heel veel signalen afgegeven dat het zo niet langer kon. Mensen konden wel weten dat er een keer iets ging gebeuren."

Nog enkele bewoners

Helemaal verlaten is het campingterrein nog niet. Zes bewoners hebben de grond waarop ze wonen gekocht. Zij zijn eigenaar en hoeven dus niet weg van de gemeente. Eén van hen is Frenk van Bommel.

Frenk woont met vrouw en dochter in een chalet op de camping. Als hij thuis komt, groet hij de twee bewakers bij de ingang, gaat de poort door en na zo'n 50 meter staat hij voor zijn poort. Hij woont sinds zijn 19de op Fort Oranje, inmiddels 43 jaar: “Het was super fijn wonen hier. Ik ben zelfs werkzaam geweest op de camping”.

Gespuis

Na de komst van Cees Engel, zag Van Bommel de camping verloederen. "Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren bij Fort Oranje. Ik ben blij dat het gespuis eraf is. Het is geen populaire boodschap, maar dat is wel hoe ik het zie. Ik kon zien dat het niet goed was hier. Er was prostitutie, criminaliteit. Nu is het compleet anders. Alles is leeg. Er is ineens heel veel ruimte. De natuur neemt de camping over. Ik zie zelfs herten lopen."

Van Bommel is blij met het ingrijpen van de gemeente: "Ik zou hier niet meer weg willen gaan. Hoe de situatie nu is, is ideaal. Dan kan ik hier blijven wonen totdat ik in de kist ligt. Maar je weet niet hoe de toekomst verder zal gaan, wat er gaat gebeuren."

Juridisch

Ook burgemeester Poppe weet nog niet hoe het verder gaat. De gemeente zit met campingeigenaar Cees Engel verwikkeld in allerlei juridische procedures. Engel vindt het overnemen van de camping door de gemeente onterecht, de gemeente wil de kosten voor het schoonvegen (5 miljoen) op Engel verhalen.

'Terug naar de natuur'

Los van alle juridische beslommeringen heeft Poppe wel een ideaalbeeld voor ogen voor het campingterrein: "Dit zou een prachtige groene omgeving zijn." Een groot park dus? "Daar ga ik maar geen uitspraken over doen, dan gaat dat weer een eigen leven leiden. Maar ik denk dat dit wel een omgeving is die voor een deel terug gegeven moet worden aan de natuur."