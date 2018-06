'Mijn familie durfde eigenlijk niet te kijken', patiënte opgewekt na live uitzending borstoperatie

EINDHOVEN - De vrouw zit donderdagavond fier overeind in haar ziekenhuisbed. Bij te komen van een bijzondere borstoperatie in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. De ingreep was namelijk rechtstreeks te volgen op de site van Omroep Brabant: "Mijn familie durfde eigenlijk niet te kijken."

Op de beelden is te zien hoe chirurgen twee tumoren uit de borst van de vrouw verwijderen. Nu alles achter de rug is, volgt de opluchting. "Ik voel me prima. Wonderbaarlijk, dat had ik niet verwacht. Terug uit de operatiekamer was ik erg moe, maar nu, een paar uurtjes later voel ik nauwelijks pijn" vertelt ze.

"Ik zag niet op tegen de operatie. Door de goede voorbereiding had ik er alle vertrouwen in. Natuurlijk, het blijft enorm spannend."

Na de ingreep was er contact met het thuisfront. "Kennissen van me hebben de operatie live gevolgd. Mijn familie durfde eigenlijk niet te kijken, maar hebben uiteindelijk toch besloten om te zien wat er gebeurde. Ze vonden vooral het begeleidend commentaar van de chirurgen prettig. Zo konden ze als leken toch begrijpen wat er zich afspeelde."

Uitslag

Bij de vrouw is lichaamsweefsel afgenomen voor onderzoek in het laboratorium. Over een week volgt de uitslag. Dan wordt bekend of de operatie is geslaagd. "Ik heb afgelopen maanden diverse onderzoeken gehad. Iedere uitslag was telkens spannend, maar die van volgende week wordt de spannendste."

