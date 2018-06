Na 53 jaar stop blaaskapel De Drie Donken, wij waren bij de laatste repetitie

HEDEL/DEN DUNGEN - Al meer dan vijftig jaar is Blaaskapel De Drie Donken uit Den Dungen een succesvolle blaaskapel in heel Nederland. Die bekendheid kregen ze door bekende carnavalsnummers met Toon Hermans. Onderbezetting van het orkest zorgde ervoor dat de leden noodgedwongen moeten stoppen. Zaterdag blaast het orkest voor de laatste keer zijn adem uit in Schaijk.

Wie repetitiezaal Gelre's end in Hedel binnenloopt wordt ondergedompeld in Tsjechische volksmuziek. Het Dungense blaasorkest heeft al jaren geen eigen oefenzaal meer en repeteert daarom net buiten Brabant. Het ledenaantal liep de afgelopen jaren terug, waardoor er nu nog maar dertien muzikanten zijn. Aan het enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. Nog voor de laatste repetitie aanvangt, zijn de instrumenten ingeblazen en staan zij opgesteld. "We proberen natuurlijk een heel goed concert neer te zetten en we hebben een aantal invallers om het orkest aan te vullen, dus we willen deze laatste repetitie ten vollen benutten", aldus José van de Koevering, orkest lid sinds dag één.

De afgelopen jaren liep het ledenaantal terug, en de pogingen om weer een volle bezetting te krijgen gaven niet het gewenste resultaat. Het orkest besloot daarom noodgedwongen te stoppen, maar niet voor zij nog een laatste afscheidsconcert spelen. Daar werd maanden naar toegewerkt, zaterdag is het zo ver.

Hoogtepunten

"Ik heb dit orkest mee opgericht, dus om dan noodgedwongen te moeten stoppen is niet fijn", vertelt melophonist Jos. Het orkest kende dan ook vele hoogtepunten en was jaren bekend in de provincie en ver daarbuiten. Carnavalshits 'Hélène' en 'Vogeltje wat zing je vroeg' met Toon Hermans, een van de grootste cabaretiers van Nederland, zette de muzikanten op de kaart. Ook televisiepresentator Willem Duys was groot fan en nodigde het orkest uit in zijn show. Hij had een platenmaatschappij en nam een lp met hen op.

Maar die nummers worden niet gespeeld op het afscheidsconcert. Ieder lid heeft een nummer gekozen dat gespeeld gaat worden, en daar zitten de nummers met Hermans tussen. Daar kozen de leden bewust voor volgens José: "Het is veertig jaar geleden dat we dat gespeeld hebben, dat kunnen we niet blijven doen. Die tijd is mooi geweest, maar we hebben genoeg nieuwe nummers die we kunnen spelen." Een favoriet nummer heeft hij niet, maar toch moest hij ook een nummer kiezen voor het laatste concert: "Ik zing een nummer samen met mijn vrouw, mijn lief, en dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis."