Parachutisten, gevechten en dansers: laatste voorbereidingen Zuiderwaterlinie Festival

BRABANT - Muziek, dansers, theater en zelfs parachutisten. Alles wordt komend weekend ingezet om de Zuiderwaterlinie meer bekendheid te geven. De repetities voor het Zuiderwaterlinie Festival zijn in volle gang.

“De Zuiderwaterlinie vraagt erom ontdekt te worden", weet gedeputeerde Henri Swinkels. Hij noemt de waterlinie 'het grootste erfgoed van Brabant'. Toch is het nog redelijk onbekend. Het festival moet daar verandering in brengen.



Tientallen parachutisten springen zaterdag uit drie vliegtuigen. Ze landen op vijf verschillende plekken langs de waterlinie, verspreid over de hele provincie. Op zondag kun je op acht plekken meelopen met een veldtocht: een wandelroute van twee uur langs theatervoorstellingen, dansshows en dichters.

'Spektakel'

Zo ook bij Kasteel Bouvigne in Breda, waar donderdagavond nog druk gerepeteerd wordt. Zestig acteurs werken aan hun laatste danspasjes en teksten. Ook komen er verschillende fototentoonstellingen. "Het wordt echt een spektakel", belooft Elles Pijnenborg, die de Bredase veldtocht organiseert. "We hebben keihard gewerkt om iets mooi neer te zetten."

Toneelspeler Peter Busio, compleet in indianenkostuum, kan niet wachten. "Het is geweldig om in de buitenlucht te spelen", weet de 52-jarige man uit Terheijden. "Het begint al te kriebelen! De rillingen staan nu al over mijn lijf."





De Zuiderwaterlinie loopt van Bergen op Zoom tot Grave. De verdedigingswerken werden in de zeventiende eeuw gebouwd. Het is van stelsel van forten, schansen en andere bouwwerken. Met een lengte van 165 kilometer is de Zuiderwaterlinie het oudste en langste waterlinie van Nederland.

Het festival start zaterdagochtend.