Met een horloge maandenlang hartritmestoornissen in de gaten houden, EMTIC wil sneller innoveren

'Pleister' houdt hartslag van moeder en kind in de gaten

EINDHOVEN - De naderende vergrijzing en de almaar stijgende zorgkosten. Het baart de medisch sector zorgen. Vernieuwingen mogen wel iets sneller doorkomen. Wetenschappers, bedrijfsleven en ziekenhuizen in Eindhoven bundelen daarom de krachten in EMTIC. Met als doel de ontwikkeling van zorginnovaties terugbrengen van 15 naar 7 jaar.

De samenwerking was er al een tijdje, maar medio juni zag EMTIC (MedTech Innovation Center) officieel het levenslicht. “Los van elkaar is er veel kennis voorhanden. Alle partijen zijn nu van begin tot eind bij een ontwikkeling betrokken”, zegt Kees van der Klauw, manager ecosysteem EMTIC. Met ‘alle partijen’ doelt hij op het Maxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis (afdeling cardiologie), slaap- en epilepsiecentrum Kempenhaeghe, TU/Eindhoven en Philips.



Nieuwe inzichten

“De ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten de zorg mede goedkoper maken”, zegt Van der Klauw. EMTIC wil door de samenwerking de doorlooptijd van innovaties terugbrengen van 15 naar 7 jaar. “Maar als je slaapwetenschappers laat samen werken met bijvoorbeeld een cardioloog kan het ook nog leiden tot nieuwe inzichten en een betere behandeling van de patiënt. Behalve de vakdisciplines hebben we ook dataspecialisten nodig om nieuwe gegevens te analyseren.”

Hartritmestoornis

Tijdens de officiële presentatie van het EMTIC werden al de eerste resultaten van de samenwerking getoond. Zo toonden vertegenwoordigers van het Catharina Ziekenhuis een nieuwe techniek voor het opsporen en monitoren van hartritmestoornissen. “Via een horloge met sensoren worden hartritmestoornissen in de gaten gehouden. Tot nu toe moest je met een kast rondlopen. Langer dan een paar dagen kon je dat niet volhouden. Met de horloge is het mogelijk om het maandenlang te monitoren en dat leidt ongetwijfeld tot een beter diagnose”, zegt Van der Klauw.

EMTIC beperkt zich nog voorlopig tot de vakgebieden cardiologie, geboortezorg en slaap en epilepsie. Van der Klauw: "Oncologie is een discipline die als eerste op de rol staat om aan te haken, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden."