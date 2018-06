Hertjes ontsnapt uit hertenweide nadat vandalen het hek vernielden

GEMERT - De politie is donderdag in Gemert druk in de weer geweest met ontsnapte hertjes. Die waren verdwenen nadat vandalen het hek rond de hertenweide bij visvijver De Dribbelei hadden vernield.

Een hert werd rond zes uur 's avonds - na een oproep van een agent op Instagram - teruggevonden in de bosjes bij de visvijver.

Vangnet

Om negen uur 's avonds zag iemand ook een tweede hertje bij de vijver, tijdens het uitlaten van zijn hond. Daarop werd de milieupolitie ingeseind. Met behulp van een vangnet lukte het ook dit dier te vangen.