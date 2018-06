Jeugdleider voetbalclub filmde en fotografeerde kinderen in kleedkamer en deelde dit op internet

DEN BOSCH - De op non-actief gestelde jeugdleider van voetbalclub DAW in Schaijk filmde en fotografeerde stiekem kinderen in de kleedkamer van de voetbalclub. Dit materiaal deelde hij via internet. Op zijn laptop werden 930 foto’s en 253 videobestanden gevonden. Ook deed de man zich op Instagram voor als meisje. Zo zocht hij contact met een minderjarige jongen en ontlokte hij hem meerdere naaktfoto's. Dat bleek vrijdagochtend tijdens de rechtszaak tegen de man.

De 21-jarige verdachte werd eind oktober vorig jaar aangehouden, maar een paar dagen later onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De rechter-commissaris oordeelde toen dat zijn persoonlijke belangen belangrijker waren dan dat hij vast zou blijven zitten. Wat die belangen waren, meldde de rechtbank destijds niet.

Spreekrecht

Op de rechtszaak zijn vrijdagochtend veel ouders afgekomen. De jeugdleider vroeg de rechter bij het begin van de zitting of de zaak achter gesloten deuren behandeld zou mogen worden, maar daar ging de rechter niet mee akkoord. De verdachte moet zich in het openbaar verantwoorden.

Meerdere ouders en een slachtoffer willen gebruik maken van hun spreekrecht.

Aandringen op fysiek contact

Tijdens de rechtszaak van vrijdag werd bekend dat de jeugdleider via Instagram contact zocht met een minderjarige jongen. Door zich voor te doen als meisje ontlokte hij hem meerdere naaktfoto’s. De man drong ook aan op fysiek contact. Dat deed hij volgens hem 'uit nieuwsgierigheid'. Hij zou nooit op die manier gehandeld hebben. “Als ik had gewild, dan was het gebeurd. Ik zag die jongen iedere week.”

De jeugdleider maakte tientallen foto’s en een video. Hij deed dit stiekem in de kleedkamer, met zijn mobiele telefoon. Hij opperde ook om foto's te ruilen.

Indelen op leeftijd

De verdachte bewaarde alle gemaakte foto’s in mapjes, ingedeeld op leeftijd. Dat wijst volgens de rechter op bewust handelen. Volgens de jeugdtrainer is hij 'altijd al zo georganiseerd geweest.'

Het ergst vinden de ouders van de gefotografeerde kinderen dat de foto’s via internet zijn gedeeld. De verdachte noemt dit bij nader inzien ook 'hartstikke stom en onbegrijpelijk'.

'Lekker jong'

Hij deelde vaker kinderporno, bleek tijdens de zitting. Hij kreeg dit materiaal 'van anderen en via websites'. Op zijn laptop werden 930 foto’s en 253 videobestanden gevonden. Bijna vijfhonderd afbeeldingen en video’s werden gedeeld. Naar eigen zeggen met 'mensen die dezelfde interesse hadden'.

Hij vroeg aan hen foto’s van 12 tot 14-jarigen. “Lekker jong”, benadrukte hij in chatgesprekken. Toch bleef de jeugdleider tijdens de zitting van vrijdag stug herhalen dat hij 'geen gevoelens heeft voor minderjarigen'. De officier van justitie wil weten waarom het dan is gebeurd. Daar kan de 21-jarige man geen duidelijk antwoord op geven.

'Ik zal je nooit vergeven'

De vader van een van de slachtoffers las tijdens de zitting van vrijdag een brief van zijn zoon voor. “Ik weet niet of ik boos of verdrietig ben, of beide. Ik zal je nooit vergeven.” De ouders van de jongen eisen duizend euro vergoeding vanwege immateriële schade.

Ook een moeder van andere jongen deed huilend haar verhaal. “Vol ongeloof hoorde ik het verhaal aan.” Haar zoon wil de jeugdleider 'nooit meer zien'. "Maar dat is in een dorp als Schaijk lastig."

Een woordvoerster van Slachtofferhulp deed het woord namens andere ouders. Zei vertelde dat de zaak 'vreet' aan de slachtoffers. “Afschuwelijk”, noemt ze de zaak. “Bah. Smerig. Vreselijk. Het zijn onze kinderen en niet van de hele wereld.” De kinderen voelen zich volgens haar 'verraden'.

Een man noemt de daden van de jeugdleider 'te ranzig voor woorden'. "Dat hij erover liegt en geen spijt laat blijken, voelt als een messteek in de rug." Daarop liet de verdachte geëmotioneerde weten dat hij 'natuurlijk spijt heeft'. "Heel erg veel. Ik weet wat ik heb aangericht.”

Non-actief

In augustus werd de jeugdleider al op non-actief gesteld door de voetbalclub. Dit gebeurde op ‘dringend advies’ van de politie en gemeente. Op dat moment liep een onderzoek naar hem.