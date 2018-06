Willem II speelt toch een oefenwedstrijd tijdens open dag: grasmat op tijd klaar voor Aris FC

TILBURG - Op de jaarlijkse open dag van Willem II wordt er toch een oefenwedstrijd gespeeld. De Tilburgse club neemt het tijdens de Koningsdag op 4 augustus op tegen Aris FC uit het Griekse Thessaloniki, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de hoogste divisie in Griekenland.

Willem II had eigenlijk geen wedstrijd ingepland die dag, omdat de verwachting was dat de grasmat in het Koning Willem II Stadion niet wedstrijdklaar zou zijn. Op de website van Willem II meldt de club dat het goede weer in de afgelopen maanden er mede voor heeft gezorgd dat de grasmat toch op tijd klaar is.

Daar heeft Ron de Graaf een groot aandeel aan gehad. De Graaf is al jaren de ‘grasman’ van Willem II en werkt nu, terwijl alle spelers van Willem II vakantie vieren, hard aan de groene mat om die speelklaar te maken. "We maaien de mat bijna iedere dag", zegt Ron die met veel plezier over zijn werk praat.

Bekijk hieronder wat Ron de Graaf precies doet om de grasmat van Willem II speelklaar te maken. Tekst gaat door onder de video.

De Open Dag van Willem II is het slotstuk van de voorbereiding, die op 30 juni begint. Op 11 augustus staat de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. Dan komt VVV-Venlo op bezoek in Tilburg.