Stroopwafels vervangen door 'different cookie', maar Amerikaanse reiziger protesteert

NIEUWKUIJK - "Stroopwafels zijn de beste snack die je kunt krijgen in een vliegtuig. Hoe kun je die verbannen?" Slechts een van de vele tweets over het besluit van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines om de stroopwafel van Daelmans in Nieuwkuijk op vroege binnenlandse vluchten te vervangen door een ander koekje. Het 'maple wafer cookie', een (je raadt het al) Amerikaans koekje met een vleugje esdoorn.





Jeroen Daelmans van de gelijknamige koekjesfabriek reageert vrijdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio op de commotie. Hij hoopt natuurlijk dat het besluit van United om de stroopwafel te vervangen snel zal worden teruggedraaid.

Het protest van Amerikaanse reizigers die de Nederlands stroopwafel in de vliegtuigen van United hebben ontdekt, noemt hij ‘indrukwekkend’.

Vanaf dit weekend zou het volgens United, na tweeënhalf jaar, dus tijd zijn voor een ander koekje. Maar de luchtvaartmaatschappij heeft zich de woede van reizigers op de hals gehaald, zo blijkt onder meer uit de vele reacties op Twitter:

Of United het besluit terugdraait, durft Jeroen Daelmans vrijdagochtend nog niet te zeggen. Zelf heeft hij nog geen actie ondernomen richting de luchtvaartmaatschappij. Korting geven is volgens hem geen optie. Het contract is 2,5 jaar geleden ‘al scherp uitonderhandeld’, laat hij weten.

De koekfabrikant ziet de commotie als een testcase. "Allereerst van de kracht van ons merk. Maar ook wat betreft de kracht van sociale media", legt de directeur uit. Het is nu dus een kwestie van afwachten.