PSV geeft persconferentie, waarschijnlijk over toekomst Cocu: vanaf 12.00 uur hier LIVE te volgen

EINDHOVEN - PSV geeft vrijdagmiddag om 12 uur een persconferentie in het Philips Stadion. Vermoedelijk gaat het over de toekomst van trainer Philip Cocu. Er gaan al weken geruchten rond over het vertrek van Cocu naar het Turkse Fenerbahçe. Volgens Turkse media zou hij zelfs al voor drie jaar getekend hebben.

PSV wil nog niet bevestigen of de persconferentie over de trainerspositie gaat, alleen dat directeur Toon Gerbrands het woord doet.

Cocu, die op 12 maart 2012 als interim-coach debuteerde bij PSV en sinds het seizoen 2013/14 hoofdtrainer is, heeft nooit haast gemaakt met een vervolgstap in zijn trainersloopbaan. Maar de coach liet eerder wel doorschemeren dat hij verder kijkt dan PSV en de eredivisie.

Mark van Bommel

Als mogelijke opvolger voor Cocu wordt PSV-boegbeeld Mark van Bommel genoemd. Van Bommel is op dit moment in Rusland als assistent-trainer van Bert van Marwijk bij Australië.

Omroep Brabant zendt de persconferentie om 12.00 live uit op website en apps (in dit bericht) en op Facebook.