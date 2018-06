Broedkast Dongen in trek: na kerkuil en kauw legt nu de holenduif haar eieren [KIJK MEE]

DONGEN - De kerkuilenkast die door de Vogelbescherming in Dongen is ingericht voor het broedseizoen is in trek. Nadat de eerste twee bewoners er met wisselend succes hadden gewoond, is nu een holenduifpaar hun nieuwe onderkomen aan het inrichten. Sterker: de eerste twee eieren zijn al gelegd.

De eerste bewoners van de kast was een kerkuilenpaar. Het prille geluk was echter van korte duur. Nietsontziende kauwen hadden ook hun oog op de kast laten vallen en dan geldt het recht van de sterkste. De kerkuilen moesten hun biezen pakken en de kauwen namen hun intrek. Van de vijf kauwenkuikens is er één uitgevlogen.

Vogelbescherming zette de camera’s uit, maar na het schoonmaken van de kast stonden de nieuwe bewoners voor de deur: een holenduifpaar. De Vogelbescherming zette daarop de camera’s weer aan.