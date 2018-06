Phillip Cocu vertrekt bij PSV, Van Bommel nieuwe hoofdtrainer

EINDHOVEN - PSV-coach Phillip Cocu vervolgt zijn trainersloopbaan bij Fenerbahçe. De 47-jarige oefenmeester vertrekt na vijf seizoenen bij PSV. Mark van Bommel (41) neemt het roer over. Hij tekent een contract voor drie seizoenen. Dit maakte de club vrijdag bekend.

"Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid", is de reactie van algemeen directeur Toon Gerbrands. “We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark begonnen. Hij is er klaar voor.”

Klaar voor eerste klus

Van Bommel, die nu nog assistent van Bert van Marwijk is bij de nationale ploeg van Australië, zegt klaar te zijn voor zijn eerste serieuze klus als hoofdcoach. "Het moment waarop je bij een A-selectie begint, valt niet altijd te regisseren. Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen." Maar eerst richt hij zich nog op het toernooi in Rusland: "Alle focus ligt op het WK."

Cocu is bij Fenerbahçe de opvolger van trainer Aykut Kocaman, die er afgelopen seizoen niet in slaagde de club aan een nieuwe landstitel te helpen. Bij PSV pakte hij drie keer de landstitel, twee keer de KNVB-beker en een keer de Johan Cruyff Schaal. Gerbrands bedankt Cocu in een reactie voor zijn werk: "Cocu is een topcoach die in de voorbije vijf jaar perfect bij ons heeft gepast. Ik heb groot respect voor hem. Ook buiten het veld was hij een meer dan waardig vertegenwoordiger van alles waar PSV voor staat. Wij wensen hem ontzettend veel succes in Turkije. Dat zal ook afstralen op PSV.”

Opvolger

Fener veroverde zijn laatste landstitel in 2013/14 en wil aan de hand van Cocu en de nieuwe president Ali Koç weer een nationale en internationale grootmacht worden.

Cocu was sinds de zomer van 2013 hoofdtrainer van PSV nadat hij de Eindhovense ploeg aan het einde van het seizoen 2011/12 al eens drie maanden als interim-trainer onder zijn hoede had. Hij nam toen tijdelijk de taken over van de ontslagen hoofdcoach Fred Rutten en veroverde toen meteen de KNVB-beker.

Hoofdprijzen

Onder leiding van Cocu won PSV nog vijf andere hoofdprijzen: de club kroonde zich in 2015, 2016 en 2018 tot landskampioen en won de Johan Cruijff Schaal in 2015 en 2016. In het seizoen 2015/16 loodste Cocu PSV succesvol door de groepsfase van de Champions League en werd PSV in de achtste finale tegen Atlético Madrid na een bloedstollende penaltyreeks uitgeschakeld.