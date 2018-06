Zoektocht opvolger 'handtastelijke' burgemeester Huisman van start, kinderen tekenen alvast hun held

OOSTERHOUT - Oosterhout is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De vacature is vrijdag gepubliceerd. De nieuwe kandidaat moet Stefan Huisman gaan opvolgen, die opstapte na grensoverschrijdend gedrag.

Op dit moment is Marcel Fränzel waarnemend burgemeester, tot de nieuwe opvolger is gevonden. De nieuwe burgemeester kan zich tot 20 juli melden. Het loon is 8.660,52 euro bruto per maand.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de Oosterhouter 'veiligheid' de belangrijkste taak voor de nieuwe burgemeester vindt. De meest genoemde eisen zijn: integer en verbindend.



Handtastelijk

Burgemeester Stefan Huisman stapte in januari op omdat hij tijdens de nieuwjaarsborrel van de gemeente 'grensoverschrijdend gedrag' vertoonde. Tijdens zijn piketdienst had hij te veel gedronken. Vijf vrouwelijke collega's gaven aan te zijn lastiggevallen door de handtastelijke burgemeester. De VVD besloot vervolgens om Stefan Huisman te royeren als lid van de partij.



Kindertekeningen

Tientallen kinderen hebben alvast een kleurplaat gemaakt, waarop ze hun favoriete burgemeester tekenen. Zo tekenen sommige kinderen een vrouw, andere een man in pak en een enkeling zelfs een burgemeester met een tennisracket. De tekeningen worden later tentoongesteld in de bibliotheek.



Eind dit jaar moet Oosterhout een nieuwe burgemeester hebben.

De gemeente ging de straat op. Oosterhouter beschrijven alvast hun nieuwe burgemeester: