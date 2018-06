6 hoofdprijzen voor PSV met Phillip Cocu als hoofdtrainer [VIDEO]

ISTANBUL - Phillip Cocu trekt na vijf jaar als hoofdtrainer de deur achter zich dicht bij PSV. Het waren vijf jaar met successen. De 47-jarige coach vertrekt naar Fenerbahçe. Cocu is bij Fenerbahçe de opvolger van trainer Aykut Kocaman, die er afgelopen seizoen niet in slaagde de club aan een nieuwe landstitel te helpen.

Cocu was sinds de zomer van 2013 hoofdtrainer van PSV. Aan het einde van het seizoen 2011/12 nam hij de Eindhovense ploeg al eens drie maanden als interim-trainer onder zijn hoede. Hij nam toen tijdelijk de taken over van de ontslagen hoofdcoach Fred Rutten en veroverde meteen de KNVB-beker.





Landskampioen en Johan Cruijff Schaal

Onder leiding van Cocu won PSV nog vijf andere hoofdprijzen: de club kroonde zich in 2015, 2016 en 2018 tot landskampioen en won de Johan Cruijff Schaal in 2015 en 2016. In het seizoen 2015/16 loodste Cocu PSV succesvol door de groepsfase van de Champions League en werd PSV in de achtste finale tegen Atlético Madrid na een bloedstollende penaltyreeks uitgeschakeld.

Cocu kende met PSV ook mindere fases. Zijn eerste seizoen werd sportief een mislukking en tot overmaat van ramp kampte de coach toen ook met gezondsheidsproblemen. Hij onderging in maart 2014 een rugoperatie waarbij een tumor werd verwijderd. Ook de jaargang 2016/17 verliep sportief teleurstellend waarna de kritiek op de coach weer groei toenam.





Magere Europese resultaten

Tegenover het Champions League-succes van 2015/16 staan de magere Europese resultaten in het seizoen 2013/14 en 2016/17. PSV overleefde toen de groepsfase van de Europa League niet.

