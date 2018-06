Het roggebrood van bakker Gerard is het lekkerste experimentele brood: 'In één keer goed'

WIJK EN AALBURG - "Ik was eigenlijk vergeten dat ik dat ik meedeed, tot ik bericht kreeg dat ik had gewonnen." Toch is biologisch bakker Gerard Hardeman uit Wijk en Aalburg apetrots dat hij met zijn ‘Gul Gevulde Roggebrood’ de eerste prijs heeft gewonnen in de categorie experimenteel brood in de Nationale Zuurdesemproeverij van het Financieel Dagblad. Bakkerij Pig en Rye uit Tilburg werd eerste met haar tarwebrood.

“Ik heb een mooie combinatie gemaakt en dat was in een keer goed", vertelt de bakker in zijn winkel Gerard & Suus in Wijk en Aalburg. Het brood is van roggemeel, met noten, rozijnen en krenten. “En er zitten cranberry's in. Die hebben eerst een nacht in een fles goede port gelegen. Bij het bakken verdampt de alcohol, maar de smaak van de port blijft."

“Het is altijd een beetje onrustig in mijn hoofd. Ik ben altijd allerlei smaakcombinaties aan het bedenken. Mijn vrouw heeft een natuurvoedingswinkel. Daar loop ik dan een rondje door. Dan pak ik her en der wat spulletjes en dan probeer ik wat."

“Het is wel leuk dat we eindelijk eens een keer een prijsje hebben. Als biologische bakker doe ik eigenlijk nooit mee aan vakwedstrijden. De nationale desemtest belde op of ik mee wilde doen. En ik stuurde dit brood in. Ik was eigenlijk vergeten dat ik dat ik meedeed, tot ik bericht kreeg dat ik had gewonnen. Leuk.”