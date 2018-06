'Flatspringers' balkon Breda verder onderzocht door specialisten, ze blijven langer vast

BREDA - De twee moordverdachten die in januari van het balkon vielen van een flat aan de Roeselarestraat in Breda worden onderzocht door medisch specialisten. Verdachten Azzedine A. en Anel B. blijven langer vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdag.

De advocaten van A. en B. willen dat de twee vrijkomen. Ze zouden te gewond zijn om in de gevangenis behandeld te worden. De rechter wil dat een specialist ze eerst onderzoekt. Daarna kan gekeken worden of ze buiten de gevangenis behandeld moeten worden.



A. verscheen vrijdag in een rolstoel in de rechtbank. Volgens hem is de operatie die hij onderging niet gelukt. B. heeft nog altijd last van zijn heup en loopt daarom moeilijk.

Zwaargewond

Het tweetal werd gearresteerd nadat ze op de vlucht waren geslagen voor de politie. Volgens de politie zijn ze van het balkon gesprongen. De advocaten vertellen dat ze eraf zijn gevallen. Na hun val waren ze zwaargewond.

De politie vond daarna het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De bewoner zou lid zijn van de zogenaamde Rabobende. De Rabobende bestond uit een of twee medewerkers van de Rabobank die hun handlangers tipten wanneer een klant van de bank een groot bedrag opnam. Deze mensen werden vervolgens overvallen.

Het tweetal ontkent iets met de moord te maken te hebben. Zij vertellen dat ze die avond aan het inbreken waren.



De rechtszaak gaat op 5 september verder.