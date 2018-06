Kinderen onderkoeld bij wateractiviteit in Oosterplas in Den Bosch

DEN BOSCH - Bij de Oosterplas in Den Bosch is vrijdagmiddag een groep kinderen onderkoeld geraakt tijdens een watermiddag voor kinderen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Verschillende hulpdiensten werden rond het middaguur opgeroepen.

Baggerloop

Hoeveel kinderen onderkoeld zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. De activiteit, een zogenoemde 'baggerloop' - een obstakelloop rond de Oosterplas - gaat wel gewoon door. Aan de baggerloop nemen kinderen van verschillende scholen deel.

Volgens een woordvoerster van de school Aquamarijn zou ernst van de situatie meevallen. Toch werden er zes ambulances en brandweerwagens opgeroepen. Ook de politie is aanwezig. De kinderen die onderkoelingsverschijnselen hadden, worden nagekeken