Samba en caipirinhas op voetbalfeestje in Breda voor WK-topfavoriet Brazilië

BREDA - Brazilië speelt vrijdagmiddag op het WK voetbal tegen Costa Rica. Omdat ze zelf niet naar Rusland kunnen, kijken Brazilianen samen in de kroeg in Breda. Ze hebben in Dok 19 een heuse Braziliaanse middag georganiseerd.

Natuurlijk klinkt voorafgaand de samba uit de speakers bij café Dok 19 aan de Bredase Haven. Hier hebben de Brazilianen zich verzameld om het WK-duel tegen Costa Rica te volgen. Het aanstekelijke dansritme maakt om twee uur plaats voor de commentator van de wedstrijd en gespannen wordt er naar een groot scherm gekeken.

Normaal gesproken is Brazilië de torenhoge favoriet tegen Costa Rica, maar in de openingswedstrijd stelde de ploeg teleur door gelijk te spelen tegen Zwitserland.