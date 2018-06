Al drie bijtincidenten met loslopende hond Gemert: 'Iedereen loopt voorzichtig door de wijk'

GEMERT - Alweer een bijtincident met een hond in de Gemertse wijk Doonheide. Buurtbewoners klagen steen en been bij de politie, maar die kan niets doen. De hond is eerder al een tijdje uit huis geplaatst voor observatie, maar volgens de experts zou het niet om een gevaarlijke hond voor mensen gaan. Wel geldt er een aanlijnplicht en muilkorfplicht, waar de eigenaar zich volgens de buurtbewoners niets van aantrekt.

Op de Facebookpagina van de wijk meldden buurtbewoners op verschillende dagen dat ze de hond los hebben zien lopen. Het dier dat bij woonwagenkamp de Viool zou horen, struint de hele wijk af, gaat op opritten zitten en is agressief tegen andere honden. Deze week was het weer raak: het derde bijtincident volgens buurtbewoners.

In poot gebeten

Donderdagavond rond halfzeven werd werd een Yorkshire terriƫr in zijn poot gebeten door de loslopende hond. De eigenaresse kon haar huisdier nog oppakken maar het was te laat. "Ik heb de politie gebeld, ze hebben de eigenaresse een boete gegeven, maar kunnen verder niets doen. Alleen als er een mens gebeten wordt, kunnen ze verdere maatregelen nemen." Later op de avond zou de hond opnieuw geprobeerd hebben een andere hond te bijten.

De politie bevestigt dat ze regelmatig meldingen krijgt over de bijtende hond. "Er zijn gesprekken geweest tussen de eigenaresse en de wijkagent over het loslopen en gedrag van de hond. Ook zijn er boetes uitgeschreven. De wijkagent heeft met verschillende bewoners contact over de situatie."

Reactie politie

Zolang de hond geen mensen aanvalt, kan de politie niets doen. "De politie bepaalt niet of een hond gevaarlijk is of niet. In het verleden is er een bestuurlijk traject geweest waarbij de hond ook een tijdje uit huis is gehaald om geobserveerd te worden door deskundigen. Daarbij is vastgesteld dat de hond niet gevaarlijk zou zijn voor mensen. Wel is er door de gemeente een aanlijn- en muilkorfplicht ingesteld. Als de politie die overtredingen constateert, dan kan er dus een boete worden gegeven. Dat is ook diverse malen gebeurd."

Een van de buurtbewoners die Omroep Brabant sprak is bang dat de situatie uit de hand gaat lopen. "Ik hoor dat sommige mensen die de deur uitgaan met hun hond al voorwerpen meenemen om zich te wapenen. Dit gaat een keer fout."