FC Brabantse Avonturiers: Michael de Leeuw is 'The Lion' in Chicago

CHICAGO - Niet alle Brabantse voetballers blijven binnen de provinciegrenzen, je vindt ze op de meest vreemde voetbalplaatsen ter wereld. Van Gibraltar tot Vietnam. In 'FC Brabantse Avonturiers' spreken we met Brabantse voetballers die in het buitenland actief zijn. Deze week: Michael de Leeuw van Chicago Fire. "Je moet hier altijd vliegen als je een uitwedstrijd speelt. Je bent dan standaard twee à drie dagen weg, maar het went allemaal snel."

Hoe ben je bij Chicago Fire terecht gekomen?

“De club was geïnteresseerd in een teamgenoot van mij bij FC Groningen, Johan Kappelhof. Ze waren op zoek naar een verdediger, maar tijdens de wedstrijden die ze hebben bekeken, ben ik blijkbaar opgevallen. Kappelhof is toen uiteindelijk naar Chicago gegaan, maar de club is mij ook blijven volgen en uiteindelijk heb ik die stap ook kunnen maken.”

Michael de Leeuw werd geboren in Goirle en woonde uiteindelijk tot zijn 27ste in Brabant. De aanvaller speelde in de jeugd bij Willem II, maar wist daar niet door te breken. Via BV Veendam, De Graafschap en FC Groningen is De Leeuw uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht gekomen.

Hoe is het leven in Chicago?

“Ja, dat is echt top. Het is natuurlijk ontzettend groot. Als ik nou terugkom in Nederland, zie je pas hoe klein het is. Een nadeel is wel dat ik elke dag in de file sta. Het stadion ligt op een twintig kilometer van downtown Chicago vandaan, dus in het begin staat er altijd file. Maar verder is het echt goed hier. Een hele mooie stad, waar genoeg te beleven is.”

En hoe leeft het voetbal in de Verenigde Staten?

“Ik merk wel dat het steeds groter begint te worden. Maar voetbal staat natuurlijk nog steeds niet op plek één in dit land, waar basketbal, honkbal en ijshockey de boventoon voeren. Maar de sport is wel groeiende, en dat merk je vooral aan de toeschouwersaantallen die elk jaar stijgen. Verder merk je natuurlijk wel dat de komst van grote spelers goed is voor de competitie. Zo was dat ook met de komst van Zlatan Ibrahimovic naar LA Galaxy, dat was goede reclame voor de MLS.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen het voetbal in Nederland en de Verenigde Staten?

“Het grootste verschil is dat je hier altijd moet vliegen als je een uitwedstrijd speelt. Je bent dan standaard twee à drie dagen weg. Verder is er in sommige gevallen tijdsverschil. In het begin was dat lastig, maar het went allemaal snel. De competitie zelf is fysieker dan de eredivisie. De verdedigers hier zijn stuk voor stuk beesten. In Nederland is het allemaal wat meer technisch, wordt er meer gevoetbald.”

De Leeuw is op dit moment nog herstellende van een ernstige knieblessure. De verwachting is dat de aanvaller in augustus weer speelminuten kan gaan maken voor Chicago Fire. “Fit worden is nu mijn belangrijkste doel. Mijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, maar ik een optie voor nog een jaar en heb het hier prima naar m’n zin.”

Je bent nu nog volop aan het herstellen van de blessure, hoe ziet je dag eruit?

“Ik ben elke dag vroeg op de club, tussen 07.45 uur en 08.00 uur zeker. Ik begin dan met een warming-up en daarna heb ik een looptraining van bijna twee uur. Sprintjes, hardlopen en opnieuw sprintjes, puur om de conditie weer op peil te krijgen. Daarna ga ik aan mijn krachttraining beginnen. Gelukkig is het einde in zicht, want er zitten hele zware dagen tussen. Volgende week kan ik weer met de groep gaan trainen.

Brabant heb je al een tijdje achter je gelaten, hoe ben jij nog verbonden met Brabant?

"Mijn familie woont daar nog en ik ben daar zelf opgegroeid. Dat gevoel gaat niet weg. Dus in die zin ben ik nog zeer verbonden aan Brabant. Al weet ik nog niet zeker of ik daar na mijn spelersloopbaan weer ga wonen. Mijn vriendin komt uit Groningen, dus er is nog een mogelijkheid dat de keuze daar op valt."

