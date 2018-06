Brabantse steden beraden zich op vuurwerkverbod, veel kritiek op minister Grapperhaus

EINDHOVEN - Een landelijk vuurwerkverbod werd dit jaar van tafel geveegd door de Tweede Kamer. Maar woensdag liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten dat gemeenten nu de bevoegdheid krijgen om zélf een verbod in te stellen. Uit een rondgang langs grote Brabantse gemeenten blijkt dat er (nog) geen concrete plannen voor verboden klaarliggen. Wel hebben veel steden kritiek op de minister.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings is niet blij met het besluit van de minister. "Een verbod op knalvuurwerk is nauwelijks te handhaven per gemeente. Je moet een landelijk verbod hebben om effectief te zijn", zegt zijn woordvoerder. Een vuurwerkverbod wordt hier ook niet als optie besproken: "Er is een status quo. We hebben vuurwerkvrije zone's, die kunnen eventueel verlengd worden. Maar dit blijkt al lastig te handhaven."

Nog niet van tafel

Ook uit Helmond klinkt kritiek. 'Voor de duidelijkheid richting inwoners heeft het de voorkeur dat er een landelijke lijn bestaat", zegt de gemeente in een schriftelijke reactie. In Helmond zijn ook nog geen plannen voor een verbod, maar het onderwerp is ook nog niet van tafel. De raad zal hier nog over praten. Dezelfde kritiek klinkt uit Eindhoven. De gemeente zegt een gesprek met de minister en andere gemeenten af te wachten voordat iets besloten wordt.

Ook uit Breda en Meierijstad komt er nog geen directe afwijzing van een verbod, maar zal erover worden gesproken. In Roosendaal zijn 'vooralsnog' geen plannen voor een verbod. Oss wijst een verbod wel direct resoluut af: 'Wij gaan geen algeheel vuurwerkverbod uitgeven en ook geen nieuwe maatregelen treffen'.

Geen vrees

Vuurwerkverkoper Cees van der Horst uit Breda kan in tegenstelling tot de gemeenten goed leven met het besluit om een verbod aan gemeenten over te laten. Hij vreest niet dat er in Breda een verbod komt. “Gemeentes met een degelijk bestuur gaan hier niet in mee. In Breda zitten elf raadsleden van de VVD, dus dat zit wel goed.” De VVD is samen met het CDA altijd tegen een verbod geweest.

Hij kijkt zelfs met enige hoop naar een lokaal verbod. “In Amsterdam zit nu GroenLinks. Die zullen misschien wel als eerste een verbod instellen. Ik zeg: doe maar. Ze zullen er na een jaar achter komen dat een verbod niet te handhaven is. En mensen gaan dan illegaal vuurwerk afsteken, waardoor er juist meer ongelukken gebeuren.”

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die het advies gaf voor een landelijk verbod, zegt nog niet te willen reageren op het besluit om gemeenten te laten beslissen. Er wordt nog onderzoek gedaan. Een landelijk verbod is overigens nog niet helemaal van de baan. De minister heeft ook gezegd dat hij dit alsnog wil overwegen als dit later nodig blijkt.