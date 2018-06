Vestingwerk van Willem van Oranje in ere hersteld, Waterschans in Bergen op Zoom officieel geopend

BERGEN OP ZOOM - Na een grondige restauratie van bijna een jaar is Bergen op Zoom weer een prachtig stukje tastbare geschiedenis rijker. Vrijdag is het oudste vestingwerk van de Scheldestad, de Waterschans, officieel geopend. Het verdedigingswerk werd in 1584 gebouwd in opdracht van Willem van Oranje. Hij wilde daarmee de Spanjaarden op afstand houden en dat lukte.

De Waterschans, ook bekend als de grote Zuydschans, is onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. Het verdedigingswerk aan de Binnenschelde, toentertijd nog de Oosterschelde, bestaat uit grachten en wallen en diende tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdedigingswerk voor de haven van Bergen op Zoom. Er verbleven zo'n driehonderd tot vierhonderd soldaten in het bastion. Dankzij de vesting wist Bergen op Zoom tot twee keer toe uit handen van de Spanjaarden te blijven.

Oesterteelt

In de negentiende eeuw toen Bergen op Zoom het centrum van de oesterteelt was, stond de Waterschans vooral bekend als oesterkwekerij en kreeftenpark. Ondertussen rukte ook de industrie op.  Het gebied heeft nu een complete metamorfose ondergaan. Daarvoor is gebruikt gemaakt van tekeningen uit 1880 die werden gevonden.

Tijdens de werkzaamheden werden bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo kwamen oesterputten uit de negentiende eeuw tevoorschijn. Deze zijn weer zichtbaar gemaakt en er loopt een wandelpad langs. Vanaf de buitenwal kan via een brug en een doorgang in de omwalling naar het fort worden gewandeld. De fundamenten van de soldatenbarakken die tijdens de voorbereidingen van de restauratie werden gevonden, zijn weer afgedekt met grond.

Verdedigingswerken

Het fort lijkt op andere verdedigingswerken zoals het Ravelijn in Bergen op Zoom, Fort de Roovere in Halsteren, en Fort Henricus in Steenbergen. Met het herstel de Waterschans en het is ook het rondje Binnenschelde af met een verhard fiets- en wandelpad. De provincie heeft bijgedragen in de restauratie van dit miljoenenproject.





Zaterdag is de toeristische trekpleister voor iedereen toegankelijk. Tussen 10:00 en 13:00 uur kan onder begeleiding op en rondom het verdedigingswerk worden gewandeld. De wandelingen starten vanaf een informatiepunt dat is ingericht in de hal van jachtbouwer Bruijs aan het einde van de Calandweg.

Zuiderwaterlinie

De West-Brabantse Waterlinie is een deel van de Zuiderwaterlinie die loopt van Bergen op Zoom tot Grave. De verdedigingswerken werden in de zeventiende eeuw gebouwd. Het is van stelsel van forten, schansen en andere bouwwerken. Met een lengte van 165 kilometer is de Zuiderwaterlinie het oudste en langste waterlinie van Nederland. Dit weekend wordt in Brabant veel festiviteiten gehouden.

