'We zijn hier ontzettend van geschrokken', chimpansee overlijdt na stoeipartij in Dierenrijk

NUENEN - In het Dierenrijk in Nuenen is donderdag chimpansee Dirk overleden na een stoeipartij met andere chimpansees. Volgens een woordvoerster is er sprake van 'pure pech'.

"Alle dieren stoeien weleens met elkaar", legt de woordvoerster uit. "Apen ook. Een chimpansee duwde Dirk omver en hij bleef meteen levenloos liggen. Maar het ging er helemaal niet hardhandig aan toe. "

Niet hoogbejaard

Dirk is 37 jaar oud geworden. Dat is oud voor een aap, maar niet hoogbejaard. Dirk woonde pas sinds twee jaar in het park. Dierenrijk laat sectie verrichten op het lichaam om er achter te komen waaraan Dirk precies is overleden. "We zijn hier allemaal ontzettend van geschrokken."